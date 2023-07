Turismo sportivo Nuovo impulso

Un tempo località ideale per i ritiri estivi delle grande squadre di calcio italiane, oggi location per stage sportivi rivolti ai giovani. In queste settimane a Castel del Piano sono circa 100 i ragazzi partecipanti allo stage portieri che si svolge allo stadio Campogrande. Attività che rappresenta anche un motivo di orgoglio per il Comune che proprio su questo stadio ha deciso di investire.

Il sindaco Michele Bartalini e il consigliere comunale Carlo Pulcini hanno incontro una parte di questi ragazzi che stanno frequentando lo stage portieri. "Lo sport è in grado di insegnare ai ragazzi valori fondamentali come il rispetto per se stessi e per gli altri, il sacrificio e la dedizione per raggiungere i propri obbiettivi, la cooperazione e l’integrazione – hanno ribadito Bartalini e Pulcini –. Per questo siamo orgogliosi di comunicare che stanno continuando gli stage sportivi: in queste due settimane i ragazzi partecipanti sono stati circa 100".