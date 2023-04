Turismo, sorpresa di Pasqua Gli operatori dell’Amiata alla ricerca di opportunità

A una settimana dalla Pasqua il mondo dell’accoglienza si prepara a vivere queste festività. La stazione sciistica è chiusa ormai da qualche settimana, sul prato delle Macinaie il prato è fiorito e adesso agli operatori del turismo non resta che creare alternative alla neve. Per dire la verità è ormai da qualche anno che a Pasqua gli impianti di risalita amiatini restano chiusi per scarsità di neve. Insomma gli effetti a breve termine dei cambiamenti climatici si vedono anche sulla vetta di questa montagna. Ma se la neve non è più una sicurezza, allora ai turisti è bene offrire altro. Le strutture alberghiere non si lamentano, per Pasqua prevedono un buon lavoro. "A fare la differenza sarà il meteo – spiega uno storico albergatore -. In assenza di neve si deve puntare su altro per rendere questa montagna comunque attrattiva. L’Amiata si offre molto a passeggiate, trekking e attività all’aria aperta ad esempio". Oltre al classici tour gastronomici, che conducono i turisti alla ricerca di prodotti tipici del territorio e piatti della tradizione, il Monte Amiata è anche cultura. "Nonostante non ci sia neve stiamo raccogliendo abbastanza prenotazioni – spiega Enrico Bracciali, proprietario dell’Hotel Macinaie -. Non c’è ancora il pienone ma contiamo di fare un buon lavoro". Non si parla di soggiorni lunghi.

"Stiamo ricevendo – conclude – richieste per una massimo tre notti". E ai turisti che giungeranno sull’Amiata per il periodo di Pasqua la montagna può offrire una serie di attività. Il comune di Arcidosso si è attivato con un’offerta che mette in rete tutti i musei locali. Da sabato sarà possibile percorrere il centro storico con la visita libera di tutti i musei presenti, anche con un biglietto unico! Un percorso all’interno del borgo medievale in cui si affacciano diverse realtà: la galleria Artereastra Pezzi D’umano, il museo etnografico La Casa dei Secchi & dei Triachi e i quattro musei all’interno di Castello Aldobrandesco Arcidosso. Un appuntamento fisso di Pasquetta è con la riapertura stagionale del Giardino di Daniel Spoerri che si trova poco distante da Seggiano. Non solo cibo e cultura ma anche attività all’aria aperta. Singolari escursioni sono quelle alla scoperta de Le vie dell’Acqua (progetto voluto da Adf), ovvero sentieri che collegano le diverse sorgenti dell’Amiata.