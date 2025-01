Turismo, restyling del sito e nuove mappe cartacee: "Strumenti più funzionali"

Restyling del sito turistico e una nuova mappa cartacea. Il Comune di Manciano ha avviato un percorso di rinnovamento per promuovere il territorio in maniera sempre più efficace e moderna. Tra le novità spiccano il restyling del portale turistico "Manciano Promozione" e la realizzazione di nuove mappe cartacee, già a disposizione delle attività ricettive e commerciali locali, dotate di Qrcode che rimandano al sito turistico.

"Il turismo è una colonna portante per l’economia di Manciano – dice l’assessore Andrea Caccialupi –. Per questo motivo, lavoriamo incessantemente per fornire agli operatori del settore strumenti all’avanguardia e sempre aggiornati. Non ci limitiamo a restare al passo con i tempi, ma vogliamo essere protagonisti nel raccontare le bellezze del nostro territorio".

Serviva un portale più intuitivo e così è iniziato il progetto di restyling del sito. "Stiamo lavorando per rendere il portale più intuitivo, accessibile e funzionale – prosegue l’assessore –. Vogliamo che diventi uno strumento indispensabile per chiunque voglia scoprire le meraviglie di Manciano, sia in Italia che all’estero. Parallelamente, abbiamo realizzato un nuovo set di immagini professionali che raccontano il nostro territorio attraverso scatti suggestivi: saranno utilizzati nei nostri canali ufficiali e messi a disposizione degli operatori locali".

A queste iniziative digitali si affianca un ritorno al cartaceo con le nuove mappe del territorio. "Le mappe sono state concepite come uno strumento pratico e indispensabile per i turisti e sono già disponibili gratuitamente all’ufficio turistico", conclude Caccialupi.