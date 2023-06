Turismo in aumento sull'Amiata, presenze in crescita grazie ai turisti più sensibili all'ambiente Le temperature estive stanno aumentando e sempre più persone stanno raggiungendo il Monte Amiata per trovare temperature più gradevoli. Le strutture ricettive sperano di replicare i numeri positivi dell'anno scorso e di accogliere turisti più sensibili all'ambiente.