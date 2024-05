Turismo e commercio: "Formazione continua per poter rilanciare le piccole imprese"

Guardando alla provincia di Grosseto dal punto di vista lavorativo, Confesercenti disegna un quadro dettagliato e un po’ preoccupante. E lo ha affatto in occasione dell’assemblea provinciale dell’associazione, a cui ha partecipato anche il direttore nazionale Giuseppe Capanna. Intanto una priorità per Giovanni Caso, presidente provinciale intervenuto all’assemblea di Confesercenti, è quella di contrastare il declino dell’occupazione indipendente. Dal 2004 è sceso del 20%, mentre i dipendenti sono il 15,2% in più. "Fare impresa, per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi è sempre più complicato – dice Caso –. Si tratta di sostenere i piccoli imprenditori in un lungo e complesso lavoro di transizione per poter reggere le sfide e restare sul mercato in modo non marginale. Va realizzato – conclude Caso – un meccanismo di formazione continua degli imprenditori che, insieme ad incentivi specifici per l’introduzione di nuove tecnologie sia di base che strategiche, possa garantire in modo sistematico e permanente la realizzazione di queste attività".

Il direttore provinciale di Confesercenti, Andrea Biondi, ha fatto un’analisi della situazione economica e sociale della nostra provincia: "La nostra provincia – ha ribadito Biondi – è quella con il reddito pro capite più basso della Toscana più basso anche di Livorno e della media italiana. E anche i consumi, di conseguenza, sono bassi. I consumi salgono grazie ai turisti portandosi al pari della media Toscana". Cala il numero delle imprese, anche se in questo caso Grosseto fa meglio di Livorno e anche della media Toscana. Nel corso del 2023 si sono iscritte al Registro camerale 3.044 nuove imprese (Grosseto 1.412) e ne sono state cancellate 3.623 (Grosseto 1.617); il saldo è stato dunque negativo per 579 unità. Nell’insieme delle province di Grosseto e Livorno, che compongono il territorio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno si rileva l’ormai cronica ed ancora pesante flessione del commercio.

"Se comparata con la media regionale del reddito pro capite e conseguentemente nei consumi locali – aggiunge Biondi – ne discerne una strutturale debolezza principalmente per il commercio in sede fissa, sempre più condizionato nei ricavi dai flussi turistici con conseguente concentrazione delle attività nelle località di costa, e rischio di desertificazione commerciale dell’entroterra maremmano, porzione del territorio principalmente condizionato dal calo demografico. Le maggiori opportunità di crescita del valore aggiunto del territorio sono provenienti dal settore turistico, che condiziona per quanto enunciato in precedenza anche i risultati delle attività del commercio e servizi". Proprio al turismo Biondi riserva una riflessione: "Le associazioni di categoria saranno sempre più importanti all’interno degli ambiti turistici. A chiudere l’assemblea il direttore nazionale di Confesercenti Giuseppe Capanna che ha parlato del ruolo dell’associazione di categoria. "Dobbiamo – ha detto – dare risposte alle domande che manifestano gli imprenditori. Dobbiamo essere attrezzati, strutturati e formati per questo".