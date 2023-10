Turismo e benessere a braccetto. Le faggete sono anche terapeutiche. Un corso per scoprire i segreti

Il Forest Bathing (bagno in foresta) è la nuova frontiera del turismo in Amiata perchè è proprio nella faggeta amiatina che sono stati individuati e certificati cinque punti (3 sull’Amiata grossetana e 2 in quella senese) dove si può praticare il forest bathing. Il percorso di conoscenza e promozione di queste attività è iniziato da poco e per rendere consapevoli le guide del territorio di questa pratica il Consorzio forestale dell’Amiata ha organizzato per oggi un seminario, diviso in due momenti, la mattina in Sala Cred dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano (dalle 9.30 alle 13.30) e nel pomeriggio (dalle 15.30 alle 17) all’interno della foresta di faggio della Contessa, l’area benessere individuata nel comune di Castel del Piano, non lontano dall’omonimo Prato.

L’incontro formativo è una delle attività previste dal progetto Bosco Serv.e, acronimo di "Il Bosco in funzione dei servizi ecosistemici e della biodiversità" finanziato dal Documento di economia e finanza 2020 della Regione Toscana che ha come obiettivo l’ottenimento di due nuove certificazioni forestali: la Pefc Servizi Ecosistemici idoneità al benessere forestale e delle funzioni Turistico ricreative e la Biodiversity Friend Forest (Wba). Il seminario è destinato prevalentemente ai tecnici del settore forestale, alle guide turistiche ed ambientali, ma anche a tutti gli interessati. La faggeta amiatina, proprio per la gestione forestale sostenibile condotta negli anni da parte del Consorzio forestale, è certificata Pefc dal 2003 (certificazione della gestione sostenibile), ed è considerata un modello virtuoso a livello nazionale.

La Pefc Italia ha scelto il Consorzio forestale dell’Amiata e i suoi boschi per sperimentare la certificazione dei servizi ecosistemici di idoneità al benessere forestale ed in particolare per il Forest Bathing e la terapia in foresta e per le funzioni turistico ricreative che questa egregiamente svolge. La certificazione è stata ottenuta nel 2022 ed è la prima a livello italiano.

"L’obiettivo del nostro progetto – dice Il presidente del Consorzio forestale Fiorenzo Caselli – è quello di valorizzare la filiera forestale della nostra montagna, con la messa a punto di nuove attività che fino a pochi anni fa erano impensabili, come il forest bathing".