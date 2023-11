Turismo. Domani un incontro

Destinazione Follonica 2024. È il titolo dell’incontro che si svolgerà domani nella città del Golfo. "Ad organizzare l’evento la presidenza cittadina di Confesercenti, "per illustrare riflessioni e stimoli dell’associazione di categoria a favore dello sviluppo della città in qualità di destinazione turistica, con lo sguardo rivolto al futuro governo cittadino scelto dagli elettori che si recheranno alle urne nella prossima primavera" afferma Alessandro Ricciuti presidente di Confesercenti Follonica. L’incontro, che si terrà nella sala Tirreno, in via Bicocchi, a partire dalle 17, è rivolto a tutti gli operatori ed esercenti, agli amministratori pubblici e movimenti politici sia di Follonica che dei comuni limitrofi che compongono l’Ambito Turistico Maremma Nord. Intervento anche di Andrea Biondi, coordinatore del tavolo di lavoro di Confesercenti.