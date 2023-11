Tumori della pelle. Un convegno

A Porto S.Stefano importante convegno sui tumori della pelle organizzato dall’associazione "Ghiga per la ricerca". Domenica alle 15.30, nell’auditorium ex Onmi, si terrà l’incontro oncologico "Tumori della pelle", con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. L’evento verrà presentato da Giampiero Scotto, presidente del sodalizio organizzatore, con i relatori Camilla Peccianti, dermatologia e venereologia, nonché consulente medica per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che farà una panoramica sui tumori cutanei; Michele Pellegrino, direttore del reparto di Dermatologia dell’ospedale di Grosseto che parlerà della prevenzione primaria dei tumori cutanei, e poi concluderà Giuliano Alocci, psicologo, parlando del supporto psicologico per malati affetti da patologia tumorali. Il convegno è il terzo organizzato all’Argentario dall’associazione Ghiga per la ricerca e si svolge nei "Giorni dell’Airc".