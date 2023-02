Tumore alla tiroide, l’esperto: “Diagnosi precoce fondamentale. Non sottovalutare i fattori ambientali”

Dottoresse al lavoro (Foto di repertorio)

Grosseto, 14 febbraio 2023 – A conferma del valore indiscutibile della diagnosi precoce, un recente studio, pubblicato su una rivista internazionale di settore, condotto dal dottor Marco Capezzone (direttore Unità operativa semplice dipartimentale di Endocrinologia dell’ospedale di Grosseto, Asl Sud Est) insieme a esperti di livello nazionale, ha riportato come l'incidenza del tumore alla tiroide, che in Italia è una dei più alti in Europa, presenta a livello locale, sul territorio della Asl Sud est, un'insorgenza di casi particolarmente disomogenea nelle tre province (Arezzo, Grosseto e Siena).

''Lo studio raggiunge l'obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di una diagnosi precoce mediante esami specifici, come l'ecografia tiroidea, soprattutto in una zona a relativa carenza iodica come quella maremmana, dove è emerso un tasso di incidenza di tumore tiroideo più significativa rispetto alle aree senese e aretina. Da quando siamo partiti con l'attività endocrinologica all’ospedale Misericordia di Grosseto, siamo riusciti a intercettare in tempo molti casi di tumore alla tiroide che, se ulteriormente tralasciati, avrebbero potuto raggiungere livelli di gravità maggiore. Nel 2022, sono oltre 40 i tumori diagnosticati. Recentemente è stato a tale proposito istituito un ambulatorio dedicato, dove seguiamo specificamente i pazienti affetti da questa patologia. L'Unità semplice dipartimentale di Endocrinologia di Grosseto effettua oltre 9000 prestazioni all'anno tra visite, ecografie, prelievi e agoaspirati tiroidei, tecnica quest'ultima determinante per definire la natura di eventuali noduli tiroidei. L'eterogeneità dei risultati dello studio suggerisce la possibilità di un effetto 'screening', sebbene anche i fattori ambientali possano giocare un ruolo da non sottovalutare, insieme alle varie determinanti di salute".