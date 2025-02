"Tsd", incontro al ministero per la crisi

Si è svolto ieri un incontro tra rappresentanti del Mimit, sindacati e Telnet per la soluzione dei problemi legati alla azienda "Tsd". Nel corso dell’incontro Telnet, rappresentata dal suo amministratore delegato, ha illustrato di aver presentato un piano di risanamento dell’azienda e che nei prossimi giorni coinvolgerà anche i sindacati, che lo chiedevano da tempo, per mettere a punto un piano di ammortizzatori sociali a supporto e tutela dei lavoratori. Purtroppo, però, anche in questa occasione non erano presenti rappresentanti dei committenti, tra cui il principale, FiberCop. Tutte le parti coinvolte si sono rese disponibili ad un prossimo incontro di aggiornamento che potrebbe svolgersi a breve, già a partire dal prossimo 19 febbraio. Telnet ha ribadito di essere al lavoro per offrire le tutele adeguate ai dipendenti (19 dei quali grossetani), sviluppando un piano per la ripresa e la ripartenza della società, contando sul supporto di tutte le parti chiamate in causa.

"Telco Tsd – dice però l’assessora regionale Alessandra Nardini (nella foto) – ha detto di aver presentato un piano di composizione negoziata e di voler fare richiesta per gli ammortizzatori sociali. La situazione ci preoccupa non poco, chiediamo che gli stipendi vengano pagati e che si garantisca l’occupazione".