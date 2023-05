Truffe, Enel mette in guardia: "Controllate sempre il tesserino"

In seguito ad alcune segnalazioni provenienti da Follonica in questo ultimo periodo, Enel Energia torna a fornire consigli utili per difendersi dalle truffe a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas. Per quanto concerne le proposte di contratti "porta a porta", chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, "che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti". Inoltre, nessuno è "autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel.

Al pari degli altri operatori presenti sul libero mercato, anche Enel Energia si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei clienti: si tratta sempre di persone con tesserino di riconoscimento",