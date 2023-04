Truffe, casi in aumento Questionario per tutti

Nella città di Grosseto il 54% delle persone con più di 65 anni ha subito almeno un tentativo di truffa, furto o scippo durante l’ultimo anno. Numeri che fanno pensare. Alla luce di questo è stata ideata un’iniziativa volta a presentare i dati e illustrare le azioni che, nei prossimi mesi saranno messe in campo per diffondere le migliori pratiche a tutela delle persone più fragili. Il progetto si sviluppa su due azioni: la mappatura del fenomeno, attraverso la compilazione di un questionario anonimo che potrà essere somministrato dagli operatori di "Over to over" o effettuato on line a questo link :https:bit.lytruffeanziani2023; e l’attivazione di sportelli informativi dove gli interessati potranno ricevere chiarimenti e reperire materiale utile. Questi ultimi saranno attivi: giovedì 27 e giovedì 18 maggio, dalle 9 alle 11 al mercato settimanale di Grosseto; lunedì 8 maggio e lunedì 22 maggio, dalle 9 alle 10.30, al distretto socio sanitario di via Don Minzoni.