Truffe anche on-line Arriva lo sportello

Nell’era della digitalizzazione anche le truffe si sono evolute e sono sempre più sofisticate, insidiose e frequenti: ora, però, Confconsumatori ha attivato un nuovo canale, interamente online, per informazioni e assistenza in materia di frodi telematiche. Le vittime di smshing, vishing, sms spoofing, sim fraud, phishing, QRishing e altre nuove forme di furto online – oltre a rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori – possono chiedere aiuto anche da casa attraverso il nuovo sportello online dell’associazione, pronto ad assistere i consumatori a distanza, dal reclamo fino all’eventuale arbitrato dinanzi alla Banca d’Italia, che in molti casi ha consentito di ottenere rimborsi. "Confconsumatori – ricordano dall’associazione grossetana – è da tempo in prima linea per arginare l’emergenza nazionale delle truffe online su conti e carte bancarie, con numerose attività di sensibilizzazione, prevenzione e tutela. Il moltiplicarsi di attacchi in tutto il territorio italiano ci ha spinto ad arricchire i nostri servizi di assistenza per offrire la possibilità ai truffati di ricevere informazioni e tutela specializzata interamente a distanza. Lo sportello online si affianca, così, al lavoro degli sportelli territoriali e ha lo scopo di incoraggiare le vittime di truffa digitale a denunciare e a non arrendersi alla prima richiesta di rimborso respinta: Confconsumatori, infatti, ha già ottenuto diverse vittorie tramite l’Abf". "La frode telematica – ricordano ancora da Confconsumatori – spesso viene realizzata perché i truffatori si inseriscono in alcune lacune dei sistemi bancari e di pagamento on line. Pertanto i truffati danneggiati possono recuperare tutto o parte della somma sottratta".