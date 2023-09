Truffa a Grosseto: arrestati, le foto aiutano a scoprire altri tentativi

Restano in cella l’uomo e la donna (nelle foto) arrestati dai carabinieri di Grosseto in collaborazione con il personale della Polizia stradale di Cassino ritenuti gli autori della truffa messa a segno nei confronti di un’anziana donna alla quale era stato fatto credere che la figlia fosse stata arrestata perché aveva causato un incidente mortale e che serviressero soldi per poterla far uscire dal carcere. Sistema ormai noto, ma purtroppo ancora efficace. Un uomo si presenta alla porta e dice di essere un carabiniere, poi racconta la storia dell’incidente e spiega che servono subito soldi per far uscire il parente (di solito il figlio o la figlia) dal carcere. Nel caso di Grosseto, i due erano riusciti a fuggire con un bottino di circa 300mila euro (oro e preziosi). La Procura di Cassino, su specifica richiesta del Comando provinciale di Grosseto dei carabinieri, ha autorizzato la pubblicazione delle foto edi due arrestati, affinché coloro che hanno subito truffe simili (o anche solo tentate) possano riconoscerli ed eventualmente sporgere denuncia. I carabinieri, infatti, invitano le persone a segnalare ogni episodio di cui si resta vittime, perché solo così sarà possibile attivare gli interventi.

In questo caso, ad esempio, fondamentale è stata la tempestiva denuncia presentata dalla vittima (arrivata la sera alle 22), così che i carabinieri hanno potuto visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza del Comune e, grazie anche ad altri sistemi, individuare l’auto sospetta.