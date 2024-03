Trovato senza documenti. Rimpatriato

I Carabinieri di Marina di Grosseto, nel corso dei controlli ordinari nel territorio di competenza, hanno individuato uno straniero, che sostava in una piazza di Marina di Grosseto. L’uomo, all’atto della verifica effettuata dai militari dell’Arma, è risultato non avere una fissa dimora, né era in possesso di alcun documento che ne consentisse l’identificazione. Condotto al Comando dei carbinieri di Grosseto, l’uomo è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento, finalizzate a una sua identificazione. Terminate le operazioni, ed essendo del tutto sprovvisto di documenti, è stato avviato alle procedure di rimpatrio tramite espulsione dal territorio nazionale. Il giorno seguente al controllo, infatti, i Carabinieri lo hanno condotto al centro di Permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo.