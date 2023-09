Trovati coi ricci pescati di frodo a Follonica: multa pesante

La Guardia Costiera di Piombino ha individuato e sanzionato nel Golfo di Follonica qualche notte fa due pescatori subacquei, sorpresi in località "Salciaina", mentre pescavano in orario non consentito ricci di mare (Paracentrotus lividus), con l’ausilio di due complici posizionati sul litorale con funzione di "palo". Non appena sorpresi i trasgressori hanno rilasciato in mare l’ingente quantitativo di pescato, nella speranza di allontanare ogni sospetto circa l’attività illecita messa in atto. Il tentativo di depistamento è fallito e ai trasgressori sono stati complessivamente comminati 10mila euro di verbali amministrativi, per pesca subacquea notturna (la normativa vigente ne consente l’effettuazione solo dall’alba al tramonto) ed intralcio all’attività ispettiva, in aggiunta al sequestro di tutta l’attrezzatura da pesca. L’operazione in questione si inserisce nel più ampio contesto di contrasto a questa forma di attività illecita che – sia per il valore commerciale del riccio, sia per l’elevata domanda in alcune zone del Paese – ha nel tempo preso sempre più piede in varie zone d’Italia ed ha, quale elemento di riscontrata prevalenza, la destinazione ad un mercato facilmente individuabile nella regione pugliese. La raccolta incontrollata dei ricci arreca grave nocumento all’ecosistema marino con seri rischi per il depauperamento dell’ambiente e delle risorse marine. La Guardia Costiera ha, pertanto, messo in piedi una solida rete di osservazione, capace di consentire il tempestivo intervento per scongiurare il deterioramento del prezioso habitat marino.