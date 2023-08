Trovata urna cineraria sulla spiaggia di Orbetello: scoperta e verifiche della Guardia Costiera La Guardia Costiera ha rinvenuto sulla spiaggia di Orbetello un'urna cineraria con all'interno un contenitore metallico per ceneri. Le verifiche hanno rivelato che l'urna è stata aperta e le ceneri potrebbero essere state disperse in mare. Gli uffici marittimi stanno indagando per risalire agli autori.