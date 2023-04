Troupe di Telemaco Tour nelle miniere

La troupe televisiva della trasmissione Telemaco, che va in onda su Rai Storia, condotta da Emanuela Lucchetti, ha fatto tappa a Massa Marittima, nei giorni scorsi, per le riprese della puntata dedicata alla strage mineraria di Ribolla. È stato infatti scelto il Museo della Miniera per ambientare l’intervista a Domenico Gamberi, ex minatore di Ribolla, con una storia particolare da raccontare: suo padre, reduce dopo lo scoppio del Grisù, fu tra i primi a prestare soccorso ai compagni caduti nell’esplosione del pozzo Camorra. La troupe di Telemaco ha scelto di intervistare Gamberi proprio nelle gallerie del Museo della Miniera di Massa Marittima, per ricreare un’ambientazione della miniera fortemente fedele e realistica.

"Il Comune di Massa Marittima ha accolto con piacere la proposta – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – mettendo a disposizione il museo per le riprese, nella consapevolezza di quanto sia importante documentare e raccontare il passato minerario di questo territorio e soprattutto ricordare un episodio gravissimo, come la strage mineraria di Ribolla, che ha segnato le nostre comunità".