Troppo divario in campo Squadra abbandona

Una brutta pagina di sport. E’ quanto accaduto alla partita di basket della formazione under 13 della Pallacanestro Grosseto, impegnata nell’ultimo fine settimana nel match casalingo contro Ies Basket Pisa. I pisani infatti, sotto nel punteggio 78-7 dopo due quarti, hanno deciso di abbandonare il palazzetto. La partita quindi è stata sospesa, con i giovani cestisti biancorossi privati di una vittoria ampia che avrebbe fatto comodo in termini di classifica. "È stata una situazione surreale quella che abbiamo vissuto – dice il coach grossetano Lorenzo Massai –. Gli avversari e l’allenatore, a metà partita hanno consultato i genitori dei ragazzi ed hanno deciso di andarsene senza nessun motivo oggettivo, portando via la squadra. Onestamente in tanti anni di sport vissuto, non ho mai visto una cosa del genere. Capita di trovare un avversario più forte e preparato e di perdere con un divario pesante, anche a noi è successo e succederà, ma la dignità ed il decoro impongono di arrivare fino in fondo".