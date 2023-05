Troppo caldo: il Comprensivo 6 riduce gli orari e la mensa

Troppo caldo e scarsa ventilazione: l’Istituto Comprensivo 6 ha deciso di sospenderele ultime ore dell’orario continuato e anche il servizio mensa. I nuovi orari dovrebbero partire da giugno, ma il 31 maggio il Consiglio d’istituto – in seguito alle lamentele dei genitori e all’intervento dell’assessora Angela Amante – si riunirà di nuovo per rivalutare la situazione. Il provvedimentoè stato firmato dalla dirigente scolastica dopo la riunione del Consiglio d’istituto nel quale erano emerse appunto le difficoltà a svolgere le lezioni a causa delle temperature elevate e dei locali poco areati. Stando alle decisioni prese, nella scuola di Istia la mensa sarà garantita fino al 31 maggio, poi l’orario sarà dalle 8 alle 13; nella scuola elementare di via Monte Bianco mensa fino all’1 giugno (poi orario 8.10-13.10). Il Comprensivo 6 comprende le scuole per l’infanzia di Stiacciole, via Brigate Partigiane, via Lago di varano, via Lago Maggiore, le Elementari di Istia e via Monte Bianco, la media Galilei.