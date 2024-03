Troppa indifferenza. Passioni in via d’estinzione

Sempre più in crescita l’indifferenza e la svogliatezza dei giovani di oggi? è scomparsa nella loro vita la voglia di raggiungere un obiettivo? Ciò potrebbe essere causato dalla dipendenza dei social, che tende a tenerli rinchiusi in casa attaccati ad uno schermo. Sta svanendo l’interesse nell’apprendimento, o nel praticare una semplice attività. L’adolescenza è una fase delicata e importante nella crescita di ogni individuo, per questo è essenziale l’attenzione dei genitori e un sincero confronto generazionale frutto di scambi veritieri, genuini che possono solamente palesarsi in contesti reali. Due giacconi che diventano una porta, un pallone che vola più in alto dei desideri e dei sogni. Trovarsi in spiaggia ed emozionarsi per un tramonto, per l’acqua che ci bagna i piedi. Sognare intorno ad un tavolo fantasticando di un viaggio che ci ha lasciato un sorriso stampato sulla faccia. Correre in mezzo agli schizzi d’acqua in un prato che ci solletica i piedi. Perché non è più possibile sognare? Trovare la felicità tra le pagine di un libro, nel racconto confuso e ugualmente colorato della nonna mai stanca di raccontarsi, di raccontarci. I sogni e le passioni esistono ancora ma devono essere stimolate, sollecitate perché nessuno può sognare il sogno di qualcun altro ma bisogna instaurare un dialogo stimolante e costruttivo che faccia emergere le passioni e le attitudini che ciascuno ha dentro.