Tromba d'aria a Orbetello: Paura nella Notte a Santa Liberata

Paura nella zona di Santa Liberata.

Una tromba d’aria proveniente dal mare antistante Santa Liberata, si è abbattuta nel corso della notte tra domenica e ieri, vicino ad alcune ville ed abitazioni di quella zona. In un attimo sono stati sentite fortissime raffiche di vento, panni tesi lavati che volavano, seggiole sollevate per aria come fuscelli.

La tromba d’aria è durata pochi minuti per poi disperdersi a scaricarsi nella laguna di ponente. L’allerta meo è stata prorogata nella zona di Orbetello sino alle ore 8 del 25 mattina. Allertati protezione civile e associazioni del terzo settore convenzionate con la Provincia e il Comune.