Trofeo di Subbuteo a Follonica: raccolti oltre mille euro contro la Sla

Un’alleanza speciale tra sport e solidarietà ha caratterizzato il 2° Trofeo ‘Città di Follonica’, promosso dalla ‘Maremma Subbuteo’ al Soccer Cage. "Siamo davvero soddisfatti per il risultato raggiunto in questa edizione, significativa per noi, perché mirata a raccogliere fondi per una causa in cui crediamo molto - sottolinea il presidente Marco Grassini – ovvero sostenere la ricerca sulla Sla, una malattia devastante. Siamo grati a tutti coloro che, in modo diverso, hanno contribuito a raccogliere 1.100 euro di donazioni: un traguardo inimmaginabile per una realtà piccola come la nostra". Il torneo di subbuteo che si è svolto nell’area sportiva di Viale Italia 200 tra tanto pubblico, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, che ha seguito con interesse le partite disputate tra i 32 giocatori: a vincere la categoria ‘gold’ è stato Filippo Becattini di Montevarchi, mentre a primeggiare nella categoria ‘silver’ è stato Roberto Lo Re di Grosseto.