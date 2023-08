"Trofeo delle Regioni" Spettacolo con le moto

E’ stato un vero e proprio esercito di mini-enduristi provenienti da tutta Italia con rispettivo accompagnatori quello che nell’ultimo fine settimana ha affollato il centro storico di Massa Marittima per partecipare alla competizione nazionale "Trofeo delle Regioni di Minienduro", che per la prima volta si è svolto nella Città del Balestro e in località Ghirlanda. Molte le persone che sono arrivate al seguito degli atleti. "E’ stato un evento molto importante nel mondo dell’enduro, – ha sottolineato il vicesindaco e assessore allo Sport, Maurizio Giovannetti – che rappresenta al tempo stesso una bella vetrina per Massa Marittima: basti pensare che il trofeo delle Regioni ha portato sul nostro territorio per due giorni 246 ragazzi con le rispettive famiglie, allenatori e manager delle società, per un totale di oltre 700 persone provenienti da tutta Italia, gestite in sicurezza e nel rispetto del territorio e dei cittadini. E’ stata per loro anche l’occasione di poter vedere le bellezze del nostro territorio".