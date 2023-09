"Trofeo Biancorosso". Vittoria di Gregorio Noci

Gregorio Noci si aggiudica il Trofeo "Biancorosso 2023". Le attività dei Terzieri non si limitano alla sola gara del Balestro del Girifalco ma le loro attività sono molteplici e rappresentano un vero valore aggiunto per Massa Marittima che riesce ad aggregare tutte le generazioni. Attività che spaziano tra iniziative di carattere culturale, mostre e iniziative con valenza sociale che riescono ad attrarre le attenzione non solo dei residenti. Ma tra una gara e l’altra oltre alle esercitazioni nei rispettivi campi di tiro ci sono tornei interni che mantengono in allenamento i balestrieri e servono ad affinare sempre più l’arma che trafigge poi il corniolo, viola il tasso, con la speranza di giungere alla vittoria negli appuntamenti ufficiali del Balestro del Girifalco di Massa Marittima o negli eventi che si disputano fuori dalle mura come recentemente avvenuto a Volterra.

Il Terziere biancorosso di Cittannova che oggi si trova in vetta alla graduatoria delle competizioni cittadine insieme a Borgo, storico e accanito rivale, senza per questo nulla togliere a quello di Città Vecchia che è in piena fase di recupero con un cappotto che lo ha visto vincitore dei due ultimi balestri, mantiene in forma i propri tiratori con un trofeo che è definito proprio "Trofeo Biancorosso".

L’edizione 2023 è stata vinta da Gregorio Noci, dipendente del comune di Massa Marittima oggi in pensione, sfegatato e fedele cittannovino, stato nel passato anche abile sbandieratore, che si è portato a casa la vittoria tra la soddisfazione e i complimenti dei massetani. Il suo tiro è stato il migliore e dietro di lui altri validi tiratori del terziere biancorosso: Stefano Giuliani e Tommaso Pesci. Una competizione che ha visto l’interesse dei soci del terziere che si sono stretti intorno al vincitore che ha meritato l’abbraccio della tifoseria e della città per la sua passione che lo ha visto sempre presente nell’attività storica di Massa Marittima.