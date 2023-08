Trenta caretta caretta sono nate a Roccamare

La prima testolina è sbucata dalla spiaggia ieri mattina alle 8,45. Alle 9,25 l’arrivo in mare: dopo di lei altre 29 piccole caretta caretta l’hanno seguita nella corsa verso la vita.

A raccontare il lieto e atteso evento, a cui hanno assistito, con emozione e rispetto anche bagnanti e turisti, i volontari di TartAmare: la schiusa è avvenuta a Roccamare, tratto di costa per il quale le mamme tartaruga sembrano avere una particolare predilezione e sotto la luce del sole 8di solito le nascite avvengono di notte).

"Ringraziamo di cuore la comunità della Pineta di Roccamare per la collaborazione - scrivono sui social i volontari di tartAmare -, il Comune di Castiglione della Pescaia per averci assistito nella creazione del corridoio e tutto il team scientifico e volontario che da fine maggio si adopera al meglio per arrivare a questi traguardi. Un grazie speciale a Daniele Pagli che si occupa di fare le previsioni di schiusa per noi e anche questa volta ha perfettamente centrato il giorno".