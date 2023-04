"Trenta attori in cammino" nella libreria "Qb"

In occasione del decennale de "Il teatro su due piedi", pioneristico progetto di formazione teatrale su uno dei cammini più famosi al mondo realizzato dal Teatro Metastasio di Prato e dal Théâtre Ecole d’Aquitaine, oggi alle 18 nella libreria Quanto Basta di Grosseto, Simone Pacini presenta il libro "Trenta attori in cammino dalla Toscana alla Francia" che racconta il progetto. Insieme a lui Irene Paoletti, attrice e direttrice artistica della compagnia AnimaScenica di Grosseto.

Il testo è il diario di bordo quotidiano del laboratorio itinerante. Particolarità del progetto è stata l’alternanza tra momenti di trekking – un totale di circa 300 chilometri a piedi tra la via Francigena toscana e la regione della Lot-et-Garonne in Francia, passando dalla Corsica e da Marsiglia, Capitale della Cultura 2013 – e di teatro con uno spettacolo bilingue rappresentato nelle piazze e nei teatri, in situazioni uniche come le celebrazioni del Settimo Centenario della nascita di Giovanni Boccaccio a Certaldo, il festival della Viandanza a Monteriggioni e il camping urbano Yes We Camp a Marsiglia.