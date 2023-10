Trekking urbano alla scoperta di tanti tesori

Tutto è pronto, per l’appuntamentodi oggi alle 17,30 con la XX Giornata Nazionale del Trekking Urbano alla scoperta di "Pitigliano sul filo del racconto". Il ritrovo per i partecipanti è alle 17,30, presso la Chiesina di San Michele, in viale San Michele, con la guida turistica Elisabetta Peri. Il trekking urbano avrà una durata di due ore e mezza e una lunghezza di circa 2 chilometri. (Difficoltà bassa). A Pitigliano l’evento è promosso dal Comune di Pitigliano e dal Centro culturale Fortezza Orsini. Nella prima edizione della Giornata Nazionale del Trekking urbano erano 12 i Comuni aderenti quest’anno viene superata quota 100. "Pitigliano aderisce per la prima volta, quest’anno, alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano – commenta Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo – riconoscendola come una interessante opportunità di esplorazione del centro abitato per residenti e turisti. In una società sempre più connessa e digitalizzata. Questa giornata ci permette di ricordare che ogni angolo della nostra Pitigliano ha qualcosa di unico da raccontare e che il trekking urbano può essere un modo meraviglioso per connettersi con il passato, con il presente e il futuro delle nostre comunità." Il percorso: dalla chiesina di San Michele, al panorama di San Miche, con la vista sul borgo di Pitigliano e sulla valle del fiume Meleta . La passeggiata proseguirà alla scoperta del centro storico, toccando alcuni punti di maggiore rilevanza nella narrazione del borgo: l’Acquedotto Mediceo, la fontana delle sette cannelle, poi la visita esterna del Palazzo Orsini e della Piccola Gerusalemme, proseguendo fino alla chiesina di San Rocco dove c’è la piazzetta Becherini, che è l’altro affaccio panoramico. Ultima tappa della visita sarà il Teatro Salvini con degustazione finale dello sfratto, il dolce tipico della tradizione ebraica.

Giancarlo Carletti