Trekking teatrale In scena "Mithos" con "Ridi Pagliaccio"

All’interno del palinsesto estivo Parco Aperto rientra anche la prima attività legata alla "Festa dei Parchi - Estate nei Parchi" al Parco della Maremma. Sabato va in scena il trekking teatrale "Mythos: Piante e fiori nei Miti antichi", della Compagnia Ridi Pagliaccio. Lo spettacolo si svolgerà sul percorso A6 (Faunistico). Non c’è pianta o fiore, tra quelli originari dell’area mediterranea, che non abbia un’origine mitologica. Lo spettacolo ricostruisce una parte di questo immenso giacimento culturale, rendendolo divertente e emozionante.