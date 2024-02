Trekking sul "Sentiero dei partigiani"

Domenica il Trekking Uisp di Grosseto partecipa all’iniziativa "Il sentiero dei partigiani", che parte dal santuario del Frassine. L’iniziativa, promossa dal Comune di Monterotondo e dall’Anpi, vuole ricordare l’eccidio dei partigiani dislocati in un podere in località Campo ai Bizzi avvenuto il 16 febbraio 1944 ad opera di un nucleo di fascisti. Ritrovo alle 9.30 al Frassine; alle 11 commemorazione al Campo ai Bizzi; alle 13 pranzo nel capanno nel bosco; alle 16 rientro al Frassine.

Si tratta di un percorso di 12 chilometri, di media difficoltà, con salite, soprattutto nella prima parte, per circa 260 metri di dislivello. La partenza del gruppo da via Grieg e via Ravel è anticipata alle 8.30. Prenotazioni entro le 13 di oggi al numero 370-3794027.