Trekking, stelle e degustazioni

"Il cammino, il vino e le stelle". E’ questo il titolo della giornata in programma domani organizzata dall’azienda agricola Basile nel Podere Monte Mario, nel territorio comunale di Cinigiano, nel cuore del Montecucco.

Il programma prende il via alle 16 con il ritrovo in azienda per poi partire (alle 16.30) per la passeggiata organizzata in collaborazione con la Proloco di Monticello. Alle 19 è previsto il rientro in azienda dove ci sarà la degustazione dei vini con un piccolo buffet. Alle 21, poi, prenderà il via l’osservazione della volta celeste con gli esperti dell’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena.

La passeggiata sarà di circa 7 chilometri. Sia per il trekking che per la degustazione è necessaria la prenotazione telefonando ai numeri 393 - 0282340; 366 - 4957432; 333 - 3989583 o 329 - 3918792.