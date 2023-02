Tre "Toscanacci" sul palco degli Unanimi Arriva il buonumore

La stagione teatrale organizzata dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano, in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana e Fondazione Toscana cultura entra nel vivo. Dopo il primo spettacolo andato in scena lo scorso 4 febbraio che ha aperto la stagione teatrale, oggi alle 21, al teatro degli Unanimi di Arcidosso va in scena "Toscanacci".

Sul palco salgono Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle per trasmettere al pubblico tanto buonumore e, come ribadiscono gli attori, "altri anticorpi". Toscanacci è il frutto di un percorso di lavoro che Guascone Teatro porta avanti dalla fine degli anni Novanta, cercando di recuperare e rilanciare il grande filone della comicità di Toscana, quella tagliente e sagace inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi. Una capacità di mettere in scherzo i grandi dubbi dell’umanità e le sue debolezze. Lo spettacolo si basa su un postulato precisissimo: solo l’ironia salverà il mondo. Il prossimo spettacolo, sempre all’Unanimi di Arcidosso andrà in scena sabato 4 marzo, ed è "Il mercante di luce", con Ettore Bassi.

Nicola Ciuffoletti