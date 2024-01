Tre sfilate di Carnevale per tornare a vedere le tradizionali "sciornie"

Carnevale dell’Argentario, ecco il regolamento. Torna sul promontorio l’attesa festa in maschera, che mancava ormai da diversi anni. Organizzata dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale Centro Storico di Porto Santo Stefano, con tre giorni in cui ci si potrà sbizzarrire con la fantasia e tornare a rivedere le tradizionali "sciornie". Tutto partirà il 4 febbraio alle 15 con la sfilata in Corso Umberto, mentre l’11 febbraio dalle 15 ci sarà la sfilata e la premiazione dei bambini. Infine, martedì 13 febbraio dalle 20 sfilata, premiazione e serata danzante nel piazzale rioni. Proprio per quanto riguarda le premiazioni ci sarà un montepremi di 2mila euro, mentre la partecipazione è aperta a tutti, bambini e adulti. Alla sfilata possono partecipare maschere singole e gruppi. È necessario effettuare l’iscrizione compilando un modulo scaricabile dal sito del Comune e da Facebook sulla pagina dell’ente, oppure in forma cartacea al negozio Zig Zag nel corso Umberto o al Bar Lume in via Roma. La quota di iscrizione è di 10 euro a persona per gli adulti dal 14esimo anno di età e 5 euro a testa per i bambini. Verrà poi consegnato un numero da applicare alle maschere. Al corteo potranno partecipare maschere singole (massimo due persone) o gruppi mascherati, ma per entrambe le categorie è vietato l’uso di mezzi motorizzati, sarà ammesso l’uso di carrelli per il trasporto di eventuale impianto musicale. Il comitato organizzatore nominerà un’apposita giuria che determinerà la classifica delle maschere vincenti e assegnerà i ricchi premi. Tra le tante categorie, anche quella speciale come miglior "sciornia".

Andrea Capitani