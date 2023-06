Tre sedie Sand&Sea Torna "Mare per tutti"

Consegnate all’associazione Balneari di Grosseto le 3 sedie Sand&Sea che l’Amministrazione comunale ha acquistato nell’ambito dell’iniziativa "Mare per tutti". Anche quest’anno, "Mare per tutti" approda sulle spiagge grossetane, grazie a ben 27 stabilimenti balneari tra Marina e Principina, che metteranno a disposizione di persone con invalidità totale o con grave disabilità, gratuitamente, per una settimana, un ombrellone con 2 lettini o 2 sdraio. Un progetto sociale che l’Amministrazione supporta da ben 25 anni, a favore di un turismo accessibile e sempre più inclusivo, che permetta a tutti di fruire delle nostre spiagge. Il soggetto interessato e in possesso dei requisiti richiesti (invalidità riconosciuta ai sensi della legge 104) dovrà compilare un apposito modello di prenotazione, scaricabile sul sito del Comune o reperibile all’Ufficio relazioni con il pubblico, allegando la documentazione sanitaria attestante la disabilità e copia di un documento di riconoscimento valido.