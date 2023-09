Tre posti area istruttori alla Camera di Commercio

Scade il 19 ottobre il bando di concorso della Camera di Commercio di Prato e Pistoia per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno dell’area degli istruttori. Per accedere al concorso è richiesto il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dopo un corso di studi di durata quinquennale. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una prova orale ed eventualmente potrebbe anche essere deciso di effettuare una prova preselettiva. La domanda può essere trasmessa via pec all’indirizzo [email protected] o tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio risorse umane della Camera di Commercio, via del Romito 71, 59100 Prato. Bando consultabile a: www.ptpo.camcom.itnewscomunica202320230920-bando-concorso-istruttori.php.