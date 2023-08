La seguitissima rassegna "Il Palcoscenico del Territorio", si conclude domani a Boccheggiano, in Piazza Agostini, alle 18. Per chi volesse partecipare alla visita guidata del borgo l’appuntamento è alle 17,15 davanti al Teatro Comunale. Lo spettacolo è "Tre pezzi 100 lire", libero adattamento a opera del regista Mario Fraschetti del racconto di Luciana Bellini, edito da Effigi, dedicato all’avvento della plastica in Maremma.

L’allestimento, rigorosamente site-specific, permetterà al pubblico di trovarsi immerso e non separato dagli attori e dall’azione teatrale: sarà come trovarsi in piazzetta per una veglia all’aria aperta.

La partecipazione è gratuita. Per info: 347.7060513 (Roberta De Marco).