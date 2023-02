Tre parchi senza alcuna barriera Giochi più sicuri e inclusivi

"Era uno degli obiettivi che mi ero ripromessa di raggiungere sin dall’inizio della mia esperienza amministrativa ed oggi abbiamo messo un altro mattoncino nel lungo e inesauribile percorso per fare in modo che questo accada, partendo dal cuore della questione: i nostri bambini".

E’ quando dice la vice sindaca Chiara Piccini all’indomani della conclusione dei lavori per l’eliminate delle barriere architettoniche grazie ad un intervento di 24.325 euro finanziato con il fondo regionale per l’inclusione delle persone con disabilità che il Comune di Orbetello ha destinato all’acquisto e messa in posa di strutture integrative, attrezzature e giochi inclusivi nei parchi giochi delle Crociere di Orbetello, di Albinia e di Fonteblanda.

"I bambini – continua Chiara Piccini – possono già giocare insieme a tris, grazie all’apposito pannello sensoriale che permette di allineare le X e le O ruotandole su dei pannelli mobili, proprio come se si giocasse su un foglio di carta. Altri pannelli sensoriali installati su tutti e tre i parchi permettono ai nostri bambini di suonare lo xilofono, di sfidarsi ad uscire dal labirinto tramite un apposito pannello sensoriale su cui sono tracciati dei percorsi intrecciati tra loro e di giocare a guidare la macchina (nel parco giochi di Albinia), grazie ad un apposito pannello sensoriale a forma di auto su cui è agganciato un manubrio di plastica atossica".

"Nel Parco delle Crociere e in quello di Fonteblanda – dice ancora la vice sindaca – sono stati poi montati dei sottofondi in gomma per far giocare liberamente tutti i bambini, dando sfogo alla loro creatività e unicità e sono state installate due altalene con sedili misti, uno dei quali a forma di orsetto, adatto anche a chi soffre di disabilità; stesso sedile che è stato aggiunto anche al parco giochi di Albinia, nell’altalena a due posti già esistente. Ad Albinia infine, è stato installato un tavolo a sbalzo con panca dalle dimensioni appositamente strutturate per garantirne l’utilizzo inclusivo a tutti".

"Sono particolarmente orgogliosa di questo progetto – conclude la Piccini –, perché coinvolge disabilità, prima infanzia, infanzia e tempo libero incarnando lo spirito di ciò che ogni progetto di politica sociale dovrebbe rappresentare".

Con la promessa di cercare sempre un modo in più per rendere concreta la parole inclusione grazie all’aiuto e al sostegno di tutti.

Michele Casalini