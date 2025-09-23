Tre giorni con la ’Festa nazionale del PleinAir’

Anche quest’anno Santa Fiora, tra i borghi più belli d’Italia e certificato Bandiera Arancione del Touring Club, è tra i protagonisti della Festa nazionale del PleinAir, il grande raduno dedicato ai camperisti e agli amanti del turismo all’aria aperta che ogni anno, a fine settembre, anima decine di piccoli comuni italiani di qualità.

Da venerdì a domenica il borgo amiatino ospiterà i partecipanti con un programma ricco di appuntamenti pensati per far conoscere il territorio attraverso passeggiate, visite guidate ed esperienze culturali, naturalistiche e storiche. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione in collaborazione con la rivista nazionale PleinAir, è un’occasione unica per scoprire i centri minori dell’Italia più autentica, unendo accoglienza, identità locale e turismo sostenibile. Un modo di viaggiare sempre più apprezzato che trova nei borghi toscani, e in particolare a Santa Fiora, un contesto ideale.

Il programma si aprirà venerdì con l’arrivo degli equipaggi e la sistemazione presso l’area camper attrezzata in via Martiri di Niccioletta, punto di partenza per le attività in programma. Sabato, alle 10.30, i camperisti si ritroveranno in piazza Garibaldi per una passeggiata lungo il suggestivo "percorso dell’acqua", che prevede anche la visita alla galleria alta dell’acquedotto del Fiora, tra le sorgenti che alimentano parte della Toscana. Nel pomeriggio, alle 15, sempre da piazza Garibaldi partirà la visita guidata al Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata, a cura dell’assessora al turismo Serena Balducci e della guida ambientale Noemi Nelli. Domenica, alle 10.30, il weekend si concluderà con una camminata tra le vie del centro storico di Santa Fiora, accompagnati dal professor Lorenzo Del Monte, che condurrà i partecipanti alla scoperta della storia del borgo e delle sue particolarità architettoniche. L’itinerario si chiuderà alla Peschiera, con un aperitivo presso il JimBar e la consegna dei gadget ufficiali PleinAir 2025. Le attività sono riservate agli iscritti al raduno nazionale e la partecipazione è gratuita ma su prenotazione. Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.santafioraturismo.it o contattare il numero 371 621962.

Santa Fiora, ancora una volta, conferma la sua capacità di attrarre un turismo consapevole, rispettoso dell’ambiente e interessato a conoscere l’anima più profonda del territorio. Un’occasione preziosa per vivere il borgo in un fine settimana di scoperta e convivialità, immersi tra storia, natura e bellezza autentica.