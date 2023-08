Tre giorni a Follonica con la Mostra del Disco: collezionisti in piazza

Come da tradizione da oggi a domenica torna a Follonica la mostra mercato del disco, cd, dvd, un appuntamento giunto alla 18° edizione, che appassiona migliaia di amatori. Collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, no stop dalle 18 alle 24: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, merchandising. Presenti anche alcuni espositori qualificati di Vintage dove si potrà trovare anche abbigliamento, accessori, libri e stampe. Ci sarà quindi la possibilità di fare una passeggiata nella centrale di piazza Sivieri a Follonica, rinomata località balneare toscana, lasciandosi coinvolgere da una atmosfera d’altri tempi e con dischi classici, ma anche edizioni di nicchia. La possibilità quindi di trascorrere una serata alternativa alla scoperta della musica e del Vintage. L’ingresso è gratuito. La "Mostra del disco" di Follonica è organizzata da "Ganzo!" ed è un evento culturale svolto in collaborazione con la Proloco di Follonica e il patrocinio della Città di Follonica.