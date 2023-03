Tre anni di Covid "Condivisione di ruoli lavoro e sicurezza I tre fari nella notte"

Tre anni. Difficili da dimenticare. Tre anni dal primo caso di Covid diagnosticato in provincia di Grosseto. Era il 4 marzo del 2020 quando anche al Misericordia suonò il campanello d’allarme dell’infezione polmonare che ha lasciato strascichi pesanti soprattutto tra il personale sanitario. La Maremma sembrava un’"isola felice" rispetto al resto d’Italia, soprattutto la Lombardia e il Veneto dove il virus aveva già colpito con prepotenza, quando anche in provincia di Grosseto partì il contagio. E purtroppo anche il conteggio delle vittime. Sono infatti 421 le persone decedute in Maremma a causa del Covid (tasso di mortalità 194 per 100mila abitanti); 89.107 è invece il numero ufficiale dei positivi registrati dall’inizio della pandemia. "Mi ricordo che arrivò questa notizia anche in parte inaspettata – inizia Simona Dei, direttrice sanitaria dell’ospedale Misericordia – Il primo paziente era entrato in ospedale per altre patologie e scoprimmo soltanto dopo che aveva contratto l’infezione tra l’altro senza presentare sintomi gravosi". Iniziò quindi un percorso che non è ancora finito. "Sicurezza, condivisione dei ruoli, imparare facendo, questi i tre valori che abbiamo seguito come un faro nella notte di questi tre anni difficili – ha aggiunto Simona Dei - Abbiamo tracciato la rotta mentre vivevamo il Covid che abbiamo imparato a conoscere nel tempo. Il lavoro di squadra e la rete ospedale-territorio hanno funzionato. In questi tre anni, e soprattutto all’inizio della pandemia, abbiamo messo il principio della sicurezza al primo posto, mettendo subito dei filtri enormi all’ospedale per evitare che accadesse quello che era successo al nord. Lavorando sempre con molta attenzione alle normative che ci arrivavano dall’alto, senza parlare troppo e lavorando a testa bassa per salvare più vite possibili". Poi chiude: "Per noi è come se fosse stata una scuola che ci ha fatto imparare confrontandoci con un nemico sconosciuto. E stiamo continuando a lavorare sempre così. Ma non posso esimermi dal ringraziare tutti gli operatori della Sud est che con la loro professionalità e l’instancabile impegno ci hanno portato qui oggi". "Fu un fulmine a ciel sereno – aggiunge invece Cesira Nencioni, direttore del reparto di Malattie infettive del Misericordia – Ci sembrava impossibile che questa pandemia arrivasse anche da noi. E invece è successo. C’era stata l’esperienza di Codogno e grazie a quello che era accaduto siamo stati più pronti e vigili. Sono stati però te anni di grande impegno sotto tutti i punti di vista. Tre anni anche molto toccanti dal punto di vista emozionale. E’ adesso – chiude – posso dire che sia stato un bene che questa epidemia sia giunta in ritardo perchè abbiamo avuto il tempo di organizzarci e ci ha permesso di accogliere pazienti anche gravi. E’ stata comunque un’esperienza indimenticabile".