Travison: "Organizzazione necessaria per la salvaguardia"

"Siamo sicuramente soddisfatti dei risultati ottenuti negli ultimi due anni sia per la tutela dell’ambiente che per i feedback arrivati dai turisti e dai residenti sulla nuova organizzazione". Inizia così l’assessore al turismo del Comune di Scarlino Silvia Travison. "L’attenzione su Cala Violina è sempre alta – ha aggiunto l’assessore – : abbiamo attivato alcuni progetti con Marevivo onlus, che ha inserito la cala nella sua iniziativa "Adotta una spiaggia", installato dei cartelli informativi e donato al Comune di Scarlino delle panchine e dei portabici in legno. Collaboriamo con Tartamare per la salvaguardia delle specie marine con particolare attenzione alle tartarughe. Inoltre – chiude Silvia Travison – l’organizzazione di Cala Violina ha suscitato molto interesse durante l’ultimo incontro del G20 delle spiagge, un segnale importante che fa capire la bontà del nostro progetto che mira, lo ricordo, alla tutela di un patrimonio naturalistico unico nel suo genere".