Travison: "Destri ragiona da consigliere"

E’ arrivata pronta la replica del sindaco di Scarlino, Francesca Travison sulla polemica innescata dal consigliere di minoranza relativa alla chiusura dello sportello bancario del Puntone. Circostanza questa che ha messo in seria difficoltà la popolazione della zona. "Il consigliere Destri sa bene qual è la situazione e stupisce che esca così pubblicamente tacciandomi di aver detto ai miei cittadini solo mezze verità". Inizia così il primo cittadino di Scarlino. "Forse Destri ha bisogno che qualcuno gli rinfreschi la memoria - aggiunge - Gli incontri, e nessuno lo ha negato anzi, sono stati due, ma all’Amministrazione comunale non sono mai arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’istituto bancario. Abbiamo chiesto delle garanzie per i cittadini, ci sono state negate, ma sempre a voce. Così com’è stato avvertito il responsabile del fatto che non potevamo condividere quel comunicato stampa visto che non erano state accettate le nostre proposte". Poi chiude: "Destri dovrebbe ragionare come consigliere comunale non come Probiviro della Castagneto Banca 1910. Al Comune interessano i cittadini non gli affari privati: così dovrebbe essere anche per il consigliere Destri che – aggiunge Travison –, nonostante ricopra un ruolo importante all’interno dell’istituto bancario, non ci pare sia riuscito ad ottenere risultati significativi per assicurare il servizio ai suoi concittadini".