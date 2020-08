Talamone (Grosseto), 18 agosto 2020 - Nelle acque antistanti il paese di Talamone si è svolto un intervento di recupero di due persone con l'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago del nucleo di Arezzo. Una coppia, un uomo e una donna, con l'intenzione di raggiungere a nuoto il porto di Talamone con partenza da cala delle Cannelle, si sono dovuti fermare perché la donna ha incontrato difficoltà a continuare la traversata, probabilmente a causa delle condizioni meteo.

Raggiunta terra i due, essendo in possesso di telefono cellulare, hanno avvertito la sala operativa 115 indicando la loro posizione. L'operatore ha avvertito immediatamente la Guardia Costiera ed è stato deciso l'utilizzo dell'elicottero.

L'elicottero ha issato a bordo i due tramite verricello e li ha portati in una zona sicura per l'atterraggio, dove la squadra a terra in supporto, ha prelevato i due e dopo i controlli sanitari che il 118 ha eseguito, sono stati portati per accertamenti in ospedale.