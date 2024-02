Trattori a Grosseto, conclusa la protesta degli agricoltori. Ora la partenza per Roma

Grosseto, 7 febbraio 2024 – Conclusa la manifestazione degli agricoltori a Grosseto. In circa 30, con i rispettivi trattori, hanno trascorso la notte nelle campagna intorno al capoluogo della Maremma, nella zona di Spadino, dopo la manifestazione che ieri aveva portato oltre 260 mezzi in città, in due distinti cortei provenienti da Rispescia e Braccagni.

Intorno alle 14 gli agricoltori sono rientrati nelle rispettive aziende. Tra domani e venerdì gli organizzatori decideranno quando sarà la partenza alla volta di Roma. «Stiamo aspettando l'autorizzazione da parte della questura per essere scortati - ha detto Fabio Mecarozzi, uno degli organizzatori della manifestazione -. Non ci fermeremo. Raggiungeremo la capitale da ogni parte d'Italia in attesa di parlare con il Governo».