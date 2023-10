Trasporto urbano. Via alla sperimentazione

La Giunta comunale di Massa Marittima ha approvato l’atto di indirizzo che avvia la riattivazione di un servizio di trasporto urbano in via sperimentale dal 2 novembre 2023 al 30 giugno 2024, con possibilità di proroga fino al 15 settembre 2024. Il costo del biglietto orario sarà di 1,30 euro. Il biglietto sarà acquistabile anche direttamente sull’autobus. Il servizio sarà svolto nei giorni feriali e prevede tre corse mattutine, 9, 11 e 12 e tre corse pomeridiane, 14,20, 17,20 e 18, che serviranno tutte le fermate intermedie con partenza dal capolinea del parcheggio del Cimitero di via Pietro Nenni, arrivo alla Fonte del Tordino in Ghirlanda, e ritorno in città. Tra le altre zone, saranno collegate anche quella di Borgo e quella delle Coste, che ad oggi risultano meno servite, per problemi di spazio, dal servizio Tpl passante. "Il periodo di sperimentazione – dice Ivan Terrosi – sarà monitorato per valutare l’effettivo utilizzo e gradimento da parte degli utenti e sarà propedeutico ad una strutturazione più duratura".