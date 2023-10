Trasporto urbano: "Un nuovo servizio a valenza sociale"

La Giunta comunale di Massa Marittima ha approvato l’atto di indirizzo che avvia la riattivazione di un servizio di trasporto urbano in via sperimentale dal 2 novembre 2023 al 30 giugno 2024, con possibilità di proroga fino al 15 settembre 2024 sulla base degli esiti del processo avviato. Una novità davvero importante per tutti i cittadini di Massa Marittima che potranno usufruire del trasporto urbano.

"I Comuni come il nostro, sotto i 20mila abitanti, sono stati privati di questo importante servizio che veniva invece garantito dal vecchio contratto regionale – ha spiegato il sindaco Marcello Giuntini – La preoccupazione del Comune sin dall’inizio è stata quella di limitare i disagi che ciò avrebbe comportato ai cittadini e quindi, attraverso un lungo confronto con la Provincia e la Regione, abbiamo cercato di ottimizzare i tragitti dell’extraurbano per coprire in parte i luoghi che prima erano serviti dall’urbano. Tali interventi non hanno tuttavia risolto la condizione di isolamento del centro storico e le difficoltà di collegamento tra alcuni quartieri strategici della città, che non è stato possibile coprire con il servizio extraurbano".

"Ecco perché – prosegue Giuntini – considerando il disagio lamentato soprattutto dalle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, il Comune ha deciso di provare a riattivare in via sperimentale e per un tempo limitato, fino al 30 giugno, prorogabile al 15 settembre, un nuovo servizio di mobilità a valenza sociale, che permetta ai cittadini, in alcuni giorni della settimana, di spostarsi con il mezzo pubblico".

"La ratio delle scelte fatte - aggiunge Ivan Terrosi, assessore alla viabilità e trasporti - è quella di coprire i punti di maggiore interesse sociale, come l’ospedale, il cimitero, la zona commerciale della città, la biblioteca, andando a superare al tempo stesso la criticità di collegamento tra parte alta e parte bassa della città. La sperimentazione ci consentirà la verifica puntuale del servizio che è stato attivato con risorse del Comune. Ringrazio il responsabile del Suap Enrico Maestrini che in tempi celeri ha curato tutta la parte amministrativa per poter avviare questo servizio urbano in via di sperimentazione".