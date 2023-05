Trasporto marittimo "Nuove regole"

"Un canale diretto di informazioni tra Regione Toscana e Comune di Isola del Giglio in vista del nuovo bando per il trasporto marittimo e la richiesta inviare al competente Assessorato regionale e al competente settore della Regione Toscana un documento con suggerimenti e criticità da superare, per tramite di una società di consulenza alla quale verrà affidato il ruolo di reperire le informazioni sul trasporto marittimo delle isole, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione stessa, in maniera che legittime aspettative dei cittadini possano essere valutate ed auspicabilmente incorporate nei futuri atti di gara".

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione, illustrata dai consiglieri Alessandro Brizzi e Luca Mibelli, che intende dare forza al sindaco e alla Giunta, nella fase di confronto, per giungere al rinnovo del bando sul trasporto pubblico marittimo.