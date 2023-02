L’obiettivo che la Fondazione Capellino insieme a Wwf, Provincia, Gruppo Ornitologico Maremmano, A.Ademollo, si era posta era quello di mantenere pubblica la riserva e convincere il privato a rendere funzionale il "Padule Aperto" alla sosta dei grandi migratori e alla riserva stessa. È stato un successo diplomatico reso possibile grazie alla sensibile intelligenza e lungimiranza di Federico Vecchioni (Ad di BF Spa) il quale dopo lungo negoziato si è convinto dapprima a dare in concessione per 90 anni alla Provincia i 215 ettari della riserva naturale, e infine per 50 anni altri 150 ettari del Padule Aperto sui quali la Fondazione Capellino è pronta a sostenere i costi per la loro trasformazione in prati umidi e successivamente riconsegnarli alla riserva per il loro mantenimento. La Provincia ha ulteriormente deciso di riacquistare i 215 ettari dell’area naturale.