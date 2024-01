Trapiantato da quattro anni: "Grazie"

Si chiama Andrea Paganini, classe 1953, di Massa Marittima. A gennaio ha festeggiato sui social il 4° anno dal suo trapianto di cuore che gli ha consentito di recuperare la serenità. "A 37 anni – inizia – ho avuto un infarto e grazie alle cure e ai successivi controlli medici ho condotto una vita normalissima senza privazioni. I controlli però mettevano in evidenza una dilatazione del cuore e nel 2011, a seguito del peggioramento delle mie condizioni di salute, mi fu impiantato un pacemaker per controllare un cuore che dava problemi". Lì i medici cominciano a parlare della possibilità di un trapianto. Dopo 4 anni arriva la fatidica "chiamata" per il trapianto ma i medici lo informano dell’incompatibilità dell’organo e il ritorno a casa fu drammatico".

Poi la svolta. "La sera della Befana del 2019 vengo nuovamente chiamato e la mattina del 7 gennaio ho ricevuto un "cuore nuovo". Devo sottolineare la grande professionalità, l’attenzione e la delicatezza di medici e infermieri che mi hanno accompagnato in questo percorso". E la sua vita continua: "Almeno 2 volte all’anno faccio controlli per verificare soprattutto il rigetto e l’unica cosa di cui mi lamento è il sovrappeso che non riesco ad eliminare. Quest’esperienza è stata esasperante e sono grato, oltre ai sanitari, anche all’angelo che mi ha donato il cuore e alla sua famiglia che mi hanno permesso di vivere. Vorrei ringraziare chi nel corso di tutti questi anni mi ha aiutato ad affrontare una sfida lunga e difficile a partire dai sanitari come i medici De Luca, Casini, Furiozzi e alla fantastica dottoressa Bernazzali".