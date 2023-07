"TransHumanza a Manciano: Performance teatrale nei luoghi remoti"

Torna il "Teatro nel Bicchiere" con "TransHumanza, partitura per corpi e visioni sulla via Clodia". Da oggi a martedì c’è "Annotazioni per un Faust" un progetto di spettacolo partecipato di e con Tommaso Monza e con il contributo del Comune di Manciano. Lo spettacolo si svolgerà lungo la via Clodia, dove ci saranno quattro performance per luoghi remoti - il fiume Albegna, Saturnia e il Castellum Aquarum. Le poerformances- saranno interpretate da Tommaso Monza di "Natiscalzi DT" e coinvolgeranno i camminatori, un coro locale e i partecipanti al laboratorio di ricerca sul movimento e sulle memorie del territorio. In modo che pensieri e voci differenti possano creare un tessuto di connessione artistica, per attivare nuove relazioni. Il Faust è una figura simbolica, è la transizione da un ordine a un altro, è colui che, in nome della conoscenza, della vita e della natura, distrugge tutto, per poi redimersi e ricostruire un equilibrio nuovo. Faust è fatto della pluralità della società contemporanea, è la molteplicità descritta da Calvino nelle "Lezioni Americane" è la società da oltrepassare in cerca di un nuovo equilibrio. Il cammino favorisce le occasioni di relazione, il pubblico è chiamato a condividere esperienze inclusive, a entrare nel processo creativo.